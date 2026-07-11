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Сегодня, 01:51

Де ла Фуэнте: «Для меня вообще не важно, кто начинает матч в стартовом составе»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Луис де ла Фуэнте.
Фото Global Look Press

Главный тренер сборной Испании Луис Де ла Фуэнте после победы над Бельгией (2:1) в 1/4 финала ЧМ-2026 рассказал, почему в стартовом составе вышел Фабиан Руис, передает с пресс-конференции обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер.

«Для меня вообще не важно, кто начинает матч в стартовом составе. У каждого есть своя роль и свои задачи, и каждый выполняет их очень хорошо. Совершенно одинаково важно выйти с первых минут или провести на поле последние пять минут. Сегодня мне это сказал Унаи Симон, и я полностью с ним согласен. Каждый должен качественно выполнить именно ту работу, которая ему поручена.

Например, вчера многие из вас удивлялись отсутствию Педри в стартовом составе. Но все объясняется очень просто. Мы хотели придать команде немного другой ритм. Нам нужна была свежесть, которую способен дать Фабиан. Это великолепный футболист.

Мы понимали, что после огромного объема работы, который выполнит Фабиан, Педри сможет воспользоваться освободившимися зонами и своим качеством в последние 25 минут игры. Именно так и получилось. Все одинаково важны. Даже те, кто сегодня вообще не сыграл. Мне даже жаль, что не удалось использовать все замены. Мы счастливы оказаться здесь. Но мы хотим большего», — сказал де ла Фуэнте.

Испания вышла в полуфинал ЧМ-2026, где сыграет с Францией, которая в четверг обыграла Марокко (2:0). Матч пройдет 14 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/4 финала.
10 июля, 22:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)
Испания
2:1
Бельгия
Микель Мерино забивает победный гол сборной Испании в&nbsp;матче 1/4 финала ЧМ-2026 против Бельгии.Мерино — король концовок. Вывел Испанию в полуфинал, а Бельгию погубили травма Куртуа и ошибка Ламменса
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