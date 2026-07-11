Аспиликуэта: «Испания полностью контролировала матч с Бельгией»

Защитник сборной Испании Сесар Аспиликуэта прокомментировал победу над Бельгией (2:1) в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026.

«Испания полностью контролировала матч. Казалось, что все развивается по тому же сценарию, что и предыдущая игра против Португалии, — еще одна победа, добытая на последних минутах. Испанцы выглядели абсолютно уверенными в себе. Даже после того, как Бельгия сравняла счет, команда сохранила спокойствие и продолжила играть в свой футбол.

Думаю, мы пока не увидели лучшую версию наших атакующих игроков — с точки зрения взаимодействия и принятия правильных решений. Но уверенность мне придает то, что Испания контролирует игру и очень быстро возвращает себе мяч. Ни в один момент не возникает ощущения, что команда теряется или не понимает, что делать», — цитирует BBC Аспиликуэту.

Испания вышла в полуфинал ЧМ-2026, где сыграет с Францией, которая в четверг обыграла Марокко (2:0). Матч пройдет 14 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.