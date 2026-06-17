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17 июня, 15:10

Роналдо назвал Месси лучшим футболистом в истории

Сергей Ярошенко
Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо заявил, что нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси является лучшим футболистом в истории.

«Каждый раз, когда Месси выходит на поле, все остальное становится историческим и элегантным. Пора перестать прятаться и признать тот факт, что он лучший игрок всех времен. Он продолжает демонстрировать отличную игру каждый сезон и на чемпионате мира, но сомнения в его способностях все еще остаются. Это незабываемая и историческая ночь, которая навсегда войдет в историю», — цитирует Роналдо Mundo Deportivo.

Месси оформил хет-трик в первом матче ЧМ-2026 против Алжира (3:0).

Теперь на счету Месси 16 голов на чемпионатах мира. По этому показателю он сравнялся с немцем Мирославом Клозе, который ранее единолично возглавлял список лучших бомбардиров истории турнира, и обошел Роналдо, забившего 15 мячей.

Лионель Месси.Месси снова 18. Почему аргентинец оформил первый хет-трик на чемпионате мира именно сейчас

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