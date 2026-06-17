Агент Барбоза объяснил, почему сборная Португалии может не дойти до полуфинала ЧМ-2026

Известный португальский агент Паулу Барбоза в интервью «СЭ» рассказал об ожиданиях от сборной своей страны на ЧМ-2026.

— В Португалии сейчас большие ожидания от выступления сборной на чемпионате мира, — говорит Барбоза. — В принципе это и неудивительно, учитывая подбор игроков нашей команды. В ней действительно собраны звезды мирового футбола. Четыре представителя «ПСЖ», два игрока из «Манчестер Сити», Бруну Фернандеш из «МЮ», Педру Нету из «Челси», Канселу из «Барсы»... Сами понимаете, индивидуально очень сильные исполнители! Это вселяет в болельщиков уверенность.

— В вас тоже?

— Отчасти, конечно, да. Но здесь нужно учитывать и другие факторы.

— Например?

— Надо понимать, что все эти ведущие футболисты провели тяжелейший сезон, огромное количество матчей. Например, те же Нуну Мендеш, Витинья, Жоау Невеш, Гонсалу Рамуш только недавно выиграли с «ПСЖ» Лигу чемпионов. Они получили всего пару дополнительных дней на передышку, а затем приехали в расположение сборной. И я не знаю, в каком физическом состоянии они подойдут к турниру. Допускаю, на групповом турнире усталость еще не скажется, но вот потом... У меня есть некоторые опасения.

Но в целом, повторюсь, в Португалии сейчас считают, что сборная способна дойти как минимум до полуфинала. На бумаге это, пожалуй, реалистично.

— А в реальности?

— Лично я думаю, что попасть в полуфинал будет очень-очень сложно.

— Вот как?

— Первую причину я вам уже привел. Второй фактор — нереальная жара. Сейчас даже не могу предположить, как наши игроки адаптируются к этому климату.

— Но ведь условия одинаковы для всех. Только хозяева ЧМ получат определенное преимущество.

— Согласен. Но наша сборная уже совершила ошибку. Она слишком поздно отправилась в Америку. Хватит ли игрокам времени, чтобы привыкнуть к этой жаре? Вопрос... Мы, похоже, недооценили климатический фактор. Но есть и еще одна проблема.

— Какая?

— Очень важно, как наш тренер Роберто Мартинес, который уже проделал хорошую работу, будет использовать Криштиану Роналду, — сказал Барбоза «СЭ».

17 июня сборная Португалии сыграет против ДР Конго в матче 1-го тура группового турнира ЧМ-2026. Также в группе K португальцы встретятся с Узбекистаном и Колумбией.