Булыкин считает, что Франция обыграет Марокко в основное время в 1/4 финала ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о матче 1/4 финала чемпионата мира-2026 между Францией и Марокко.

«Это будет довольно интересный матч. При любом раскладе французы являются фаворитами. Они должны решить вопрос с выходом в полуфинал. Думаю, это произойдет в основное время», — сказал Булыкин «СЭ».

Сборные Франции и Марокко встретятся в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу в четверг, 9 июля. Игра пройдет на арене «Джиллетт Стэдиум» в Фоксборо, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

(Давид Петросян)