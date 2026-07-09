Канадский бренд создал игрушку-монстра в образе Холанна

Канадский бренд Fuggler выпустил игрушку-монстра, взяв за основу образ нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанна.

Компания опубликовала в своих соцсетях видео, показав эту игрушку, и сопроводила пост словами: «Эрлинг, добро пожаловать в Фагглэнд».

Fuggler (от Funny Ugly Monster — «смешной уродливый монстр») — бренд игрушек, создающий нарочито нелепых, зубастых персонажей с гипертрофированными чертами лица.

На чемпионате мира по футболу 2026 года 25-летний Холанн забил 7 голов в 4 матчах. Он делит второе место в списке лучших бомбардиров турнира с французом Килианом Мбаппе. На клубном уровне норвежец с лета 2022 года выступает за «Манчестер Сити».