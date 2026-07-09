Франция — Марокко: смотреть прямую трансляцию матча 1/4 финала ЧМ по футболу, где видео
Сборные Франции и Марокко встретятся в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу в четверг, 9 июля. Игра пройдет на арене «Джиллетт Стэдиум» в Фоксборо, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. Матч Франция — Марокко можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.
Победитель матча встретится в полуфинале с Испанией или Бельгией.
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«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. За основными событиями и результатом игры Франция — Марокко можно следить в матч-центре на нашем сайте.
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