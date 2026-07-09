Куртуа перед 1/4 финала ЧМ-2026: «В каждом турнире есть сюрпризы, Бельгия может стать одним из них»

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа верит, что его команда способна преподнести сенсацию и выбить сборную Испании в четвертьфинале чемпионата мира-2026.

«Все в нашей команде понимают, что это возможно. У нас сильный состав с качествами, с которыми Испании придется считаться. В каждом турнире — Лиге чемпионов, Лиге Европы, чемпионате мира — случаются сюрпризы. И я думаю, мы можем стать одним из них. Выбить действующих чемпионов Европы — это, конечно, была бы огромная сенсация. Уверенность есть», — приводит Reuters слова Куртуа.

Также футболист отметил сильные стороны сборной Испании.

«Испания — фаворит, конечно. Они великолепно владеют мячом, а когда теряют его — сразу включают высокий прессинг. Ключ — в умении быстро использовать пространство за спинами их защитников. Гол Мерино в концовке матча с Португалией как раз подчеркивает их сильные стороны. Мы знаем, что Ламин Ямаль невероятно талантлив в ситуациях один в один — быстрый, ловкий, при необходимости может обыграть двоих», — добавил голкипер.

Матч между Испанией и Бельгией состоится в пятницу, 10 июля, на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США). Начало — в 22.00 по московскому времени.