Уахби — о матче Марокко с Францией в 1/4 финала ЧМ-2026: «Нужно играть на 2000 процентов, с ножом в зубах»

Главный тренер сборной Марокко Мохамед Уахби рассказал, с каким настроем его команда должна сыграть в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2026 против сборной Франции.

«Нужно провести матч на 2000 процентов, не говоря себе, что то, чего мы добились до сих пор, уже неплохо. И по-настоящему сыграть этот матч с ножом в зубах, если потребуется. Итоги будем подводить после, но я никогда не удовлетворюсь чем-то, если могу получить больше. Сделаем все ради победы. Мы должны играть так, будто прижаты спиной к стене», — приводит Le Parisien слова Уахби.

Игра пройдет в четверг, 9 июля, на стадионе «Джилетт Стэдиум» в Фоксборо (США). Начало — в 23.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Франция — Марокко.