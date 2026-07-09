Источник: Клопп возглавит сборную Германии до чемпионата мира-2030

Немецкий футбольный союз (DFB) договорился с Юргеном Клоппом о его назначении на пост главного тренера сборной Германии, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 59-летний специалист подпишет контракт, рассчитанный до 2030 года с охватом чемпионата мира-2030. Финальные переговоры пройдут в пятницу или субботу в Нью-Йорке.

Отмечается, что вопрос об уходе Клоппа из системы «Ред Булл», где он возглавляет футбольное направление, не станет проблемой.

Ранее Клопп подтвердил, что ведет переговоры с DFB. На посту главного тренера сборной Германии он сменит Юлиана Нагельсманна, который был отправлен в отставку после вылета с чемпионата мира-2026. 29 июня немцы уступили Парагваю (1:1, пенальти 3:4) в 1/16 финала турнира.