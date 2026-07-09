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Сегодня, 15:11

Сборная Норвегии сменила отель из-за плохих условий проживания перед 1/4 финала чемпионата мира

Алина Савинова

Сборная Норвегии сменила отель в Форт-Лодердейле, пригороде Майами, через день после заселения, оставшись недовольной условиями размещения, сообщает Daily Mail.

Как отмечает источник, норвежцы перебрались в пляжный Four Seasons при содействии волонтеров и ФИФА. Новый отель оказался дороже, стоимость номера в предыдущем составляла 250 долларов за ночь. Пока разницу оплатила норвежская сторона, однако в дальнейшем ФИФА компенсирует затраты.

Уточняется, что игроков не устроили близость стройки, отсутствие командного конференц-зала, а также большое расстояние до пляжа. Несколько футболистов выразили недовольство недостаточной чистотой номеров.

Норвегия вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2026 и сыграет против Англии. Матч пройдет в ночь с 11 на 12 июля по московскому времени.

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