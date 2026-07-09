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Сегодня, 11:30

Почему матч Франция — Марокко не покажут по Матч ТВ

Франция и Марокко встретятся в матче ЧМ-2026 по футболу
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Сборные Франции и Марокко встретятся в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу в четверг, 9 июля. Игра пройдет на арене «Джиллетт Стэдиум» в Фоксборо, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

«Матч ТВ» передал права на показ части игр ЧМ-2026, включая матч Франция — Марокко «Кинопоиску». Также игру можно смотреть на сайте matchtv.ru (по платной подписке).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. За основными событиями и результатом игры Франция — Марокко можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/4 финала.
09 июля, 23:00. Gillette Stadium (Фоксборо)
Франция
Марокко

В предыдущих раундах плей-офф Франция победила Швецию (3:0) и Парагвай (1:0), а Марокко — Нидерланды (1:1, 3:2 по пенальти) и Канаду (3:0).

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на нашем сайте.

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Чемпионат мира по футболу 2026

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