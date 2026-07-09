Франция и Марокко встретятся в матче ЧМ-2026 по футболу

Сборные Франции и Марокко встретятся в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу в четверг, 9 июля. Игра пройдет на арене «Джиллетт Стэдиум» в Фоксборо, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

«Матч ТВ» передал права на показ части игр ЧМ-2026, включая матч Франция — Марокко «Кинопоиску». Также игру можно смотреть на сайте matchtv.ru (по платной подписке).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. За основными событиями и результатом игры Франция — Марокко можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/4 финала.

09 июля, 23:00. Gillette Stadium (Фоксборо)

В предыдущих раундах плей-офф Франция победила Швецию (3:0) и Парагвай (1:0), а Марокко — Нидерланды (1:1, 3:2 по пенальти) и Канаду (3:0).

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