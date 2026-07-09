Непомнящий назвал Францию фаворитом в матче 1/4 финала ЧМ-2026 против Марокко: «Ей по зубам любой соперник»

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира-2026 между Францией и Марокко.

«Будет непростая встреча для французов. Марокко — команда с амбициями, на прошлом чемпионате мира доходила до полуфинала. Но если она проиграет, ничего запредельного не случится. Пока лидеры Франции в блестящем состоянии, им по зубам любой соперник. Они играют все матчи с позиции силы в отличие от той же Аргентины, которая включается только в концовке матча», — сказал Непомнящий «СЭ».

Сборные Франции и Марокко встретятся в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу в четверг, 9 июля. Игра пройдет на арене «Джиллетт Стэдиум» в Фоксборо, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

(Давид Петросян)