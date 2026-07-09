Ольмо — об Испании на ЧМ-2026: «Мы подходим к каждому матчу как к финалу»

Полузащитник сборной Испании Даниэль Ольмо прокомментировал 35-матчевую беспроигрышную серию национальной команды.

Ранее Испания обыграла Португалию (1:0) в 1/8 финала чемпионата мира-2026 и повторила свою самую длинную серию без поражений, установленную в 2009 году.

«Мы подходим к каждому матчу как к финалу. Тренер всегда говорит нам, что самый важный матч — следующий. Достичь такой отметки — это большое счастье, но мы хотим продолжать как можно дольше — надеюсь, и после финала», — приводит пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) слова Ольмо.

Также футболист рассказал о своей форме в преддверии четвертьфинала ЧМ-2026.

«Я чувствую себя очень хорошо в команде, горю желанием играть и помогать. Наша цель — дойти до финала, и я готов принести пользу на сто процентов», — добавил он.

В четвертьфинале чемпионата мира Испания сыграет против Бельгии 10 июля.