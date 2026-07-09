Марокканские фанаты устроили шумный перформанс у отеля сборной Франции перед 1/4 финала ЧМ-2026

Накануне четвертьфинального матча чемпионата мира-2026 между Францией и Марокко сотни марокканских фанатов собрались у отеля французской сборной в Бостоне, устроив шумную акцию с фейерверками, барабанами и автомобильными гудками, сообщает RMC Sport.

Как отмечает источник, сначала фейерверки запускали на соседних улицах — Бойлстон-стрит и Стюарт-стрит, затем толпа постепенно подошла вплотную к отелю. Болельщики били в барабаны, пели и сигналили. Шум было слышно и в соседних зданиях.

Часть фанатов добралась до самого входа в отель и принялась скандировать в надежде увидеть футболистов. К ним вышел офицер безопасности французской делегации Мохамед Санхаджи и попросил болельщиков разойтись. Диалог прошел в расслабленной обстановке, и постепенно площадь опустела.

Матч между сборными Франции и Марокко в 1/4 финала ЧМ-2026 пройдет 9 июля в 23.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.