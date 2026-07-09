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Сегодня, 12:58

«Ювентус» может подписать голкипера «Астон Виллы» и сборной Аргентины Мартинеса

Игнат Заздравин
Корреспондент

Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 33-летний голкипер открыт к переходу в туринский клуб. «Ювентус» сделал ему первоначальное предложение по контракту.

Мартинес выступает за «Астон Виллу» с 2020 года. Он провел за бирмингемцев 256 матчей, пропустил 305 мячей и 80 раз отыграл на ноль.

Сейчас Мартинес со сборной Аргентины выступает на ЧМ-2026.

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ФК Астон Вилла
ФК Ювентус
Эмилиано Мартинес
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