«Ювентус» может подписать голкипера «Астон Виллы» и сборной Аргентины Мартинеса

Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 33-летний голкипер открыт к переходу в туринский клуб. «Ювентус» сделал ему первоначальное предложение по контракту.

Мартинес выступает за «Астон Виллу» с 2020 года. Он провел за бирмингемцев 256 матчей, пропустил 305 мячей и 80 раз отыграл на ноль.

Сейчас Мартинес со сборной Аргентины выступает на ЧМ-2026.