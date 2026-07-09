Тренер сборной Швейцарии Якин: «Мы видели, что Аргентина уязвима. Мы способны доставить ей проблемы»

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин ответил на вопрос об ожиданиях от матча против Аргентины в четвертьфинале ЧМ-2026.

«Да, нам предстоит матч с Аргентиной — действующим чемпионом мира. Такой соперник — точно не подарок. Но по двум последним играм мы увидели, что Аргентина уязвима.

Думаю, мы уже заслужили уважение со стороны наших соперников. В тактическом плане это будет очень интересный матч. Мы способны доставить проблемы действующим чемпионам мира. Для такой страны, как Швейцария, четвертьфинал чемпионата мира против Аргентины — огромное событие. Поэтому ожидания очень высоки. Мне, наверное, потребуется еще несколько часов, а может быть, даже целый день, чтобы до конца осознать, что с нами происходит», — приводит слова Якина Bolavip.

Игра между Швейцарией и Аргентиной пройдет в воскресенье, 12 июля. Начало — в 04.00 по московскому времени.