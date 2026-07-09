Азар — о Ямале: «Он немного напоминает мне меня»

Бывший игрок «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар объяснил, чем вингер испанской сборной Ламин Ямаль напоминает ему его самого в начале карьеры.

«Он немного напоминает мне меня, когда я только начинал играть. Мне было примерно столько же, и все возлагали на меня большие ожидания. Но в конечном счете, если он получает удовольствие на поле так, как только он умеет, я уверен, что он проведет отличный чемпионат мира. Это тот тип игрока, за которым людям нравится наблюдать. В этом и есть суть футбола — нужно получать удовольствие и заставлять людей мечтать», — сказал Азар в интервью Marca.

18-летний Ямаль провел 5 матчей на чемпионате мира-2026 и отметился 1 голом. Испания вышла в четвертьфинал турнира и сыграет против Бельгии в пятницу, 10 июля.