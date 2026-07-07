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7 июля, 07:20

Сборную Португалии после ухода Мартинеса может возглавить Жезуш

Павел Лопатко

Новым главным тренером сборной Португалии станет Жорже Жезуш, сообщает A Bola.

По данным источника, 71-летний португалец возглавит национальную команду на цикл, включающий Евро-2028 и домашний чемпионат мира 2030 года, который Португалия проведет совместно с Испанией и Марокко.

Жезуш в настоящее время свободен после ухода из саудовского «Аль-Насра» и должен встретиться с президентом федерации для подписания контракта после возвращения португальской делегации из США.

Испания победила Португалию в&nbsp;1/8 финала ЧМ-2026.Замены де ла Фуэнте решили в пользу Испании матч с Португалией. Чемпионат мира так и не покорился Роналду

Португалия проиграла Испании (0:1) в 1/8 финала чемпионата мира-2026, после чего главный тренер команды Роберто Мартинес заявил о своем уходе с поста.

Ранее Жезуш работал в том числе в «Аль-Насре», «Аль-Хилале», «Фенербахче», «Бенфике», «Фламенго», «Спортинге», «Браге», «Белененсеше», «Лейрии», «Морейренсе», «Витория Гимараэш», «Эштреле» и «Витория Сетубал».

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Жорже Жезуш

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