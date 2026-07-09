Гонка бомбардиров ЧМ-2026 по футболу: положение на 9 июля
Четвертьфинал чемпионата мира по футболу 2026 года начнется в четверг, 9 июля.
Бомбардирскую гонку чемпионата возглавляет аргентинец Лионель Месси, забивший 8 голов. По 7 мячей забили француз Килиан Мбаппе и норвежец Эрлинг Холанн, 6 голами отметился англичанин Гарри Кейн.
Пары четвертьфинала ЧМ-2026:
Франция — Марокко
Испания — Бельгия
Норвегия — Англия
Аргентина — Швейцария
В полуфинале чемпионата победитель пары Франция — Марокко встретится с победителем пары Испания — Бельгия, а победитель пары Норвегия — Англия — с победителем пары Аргентина — Швейцария.
ЧМ-2026 проходит в Мексике, США и Канаде, решающая игра состоится 19 июля.
Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на нашем сайте.