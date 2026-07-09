Гонка бомбардиров ЧМ-2026 по футболу: положение на 9 июля

Месси лидирует в гонке бомбардиров чемпионата мира 2026 года

Четвертьфинал чемпионата мира по футболу 2026 года начнется в четверг, 9 июля.

Бомбардирскую гонку чемпионата возглавляет аргентинец Лионель Месси, забивший 8 голов. По 7 мячей забили француз Килиан Мбаппе и норвежец Эрлинг Холанн, 6 голами отметился англичанин Гарри Кейн.

Пары четвертьфинала ЧМ-2026:

Франция — Марокко

Испания — Бельгия

Норвегия — Англия

Аргентина — Швейцария

В полуфинале чемпионата победитель пары Франция — Марокко встретится с победителем пары Испания — Бельгия, а победитель пары Норвегия — Англия — с победителем пары Аргентина — Швейцария.

ЧМ-2026 проходит в Мексике, США и Канаде, решающая игра состоится 19 июля.

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на нашем сайте.