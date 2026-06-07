Расписание сборной Эквадора в групповом этапе чемпионата мира по футболу

Эквадор встретится с Кот-д'Ивуаром, Германией и Кюрасао

Сборная Эквадора будет играть на чемпионате мира по футболу в группе Е. Соперники — Кот-д'Ивуар, Кюрасао и Германия.

Расписание матчей сборной Эквадора на групповом этапе ЧМ-2026

15 июня, 2.00. Кот-д'Ивуар — Эквадор

21 июня, 3.00. Эквадор — Кюрасао

25 июня, 23.00. Эквадор — Германия

Время начала — московское

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Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в Канаде, США и Мексике и начнется 11 июня. В чемпионате примут участие 48 сборных, разделенные на 12 групп по 4 команды в каждой.

Групповой этап пройдет с 11 по 28 июня, плей-офф начнется 28 июня, а финальный матч состоится 19 июля.

Действующими чемпионами мира являются аргентинцы. В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию (3:3, 4:2 по пенальти).