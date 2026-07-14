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14 июля, 07:59

Умерла олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева

Павел Лопатко
Галина Куклева.
Фото СБР

В ночь на 14 июля умерла олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России Галина Куклева. Ей было 53 года.

«Союз биатлонистов России выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и ученикам Галины Алексеевны. Ее жизненный путь — образец преданности спорту и служения своему делу. Память о Галине Куклевой навсегда останется в сердцах коллег, спортсменов и болельщиков, ее достижения будут вдохновлять новые поколения российских биатлонистов», — говорится в сообщении СБР.

Куклева завоевала золото Олимпийских игр в спринте на дистанции 7,5 км в 1998 году в Нагано. На том же турнире она стала серебряной призеркой в эстафете. Также у нее бронза Игр-2002 в эстафете. Куклева — трехкратная чемпионка мира (2000, 2001 и 2003 годы) и двукратная серебряная призерка (1999 и 2000). На чемпионате мира-1997 она выиграла бронзу.

Источник: Союз биатлонистов России
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Галина Куклева
СБР
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