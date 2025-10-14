Италия — Израиль: трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 21.45 мск

Сборная Италии примет сборную Израиля в матче отборочного турнира чемпионата мира в Европе во вторник, 14 октября. Матч пройдет на стадионе «Фриули» в Удине (Италия), начало — в 21.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.

14 октября 2025, 21:45. Bluenergy Stadium (Удине)

Игру Италия — Израиль в прямом эфире будет транслировать онлайн-платформа «Okko Спорт».

Отслеживать ключевые события игры Италия — Израиль можно в матч-центре сайта «СЭ».

Италия и Израиль в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Норвегией, Эстонией и Молдавией. Итальянцы набрали 18 очков в 6 матчах и идут первыми в группе, израильтяне в рамках отбора провели 6 матчей и занимают третье место с 9 очками.