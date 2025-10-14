Италия — Израиль: трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 21.45 мск
Италия и Израиль сыграют в отборочном турнире чемпионата мира-2026
Сборная Италии примет сборную Израиля в матче отборочного турнира чемпионата мира в Европе во вторник, 14 октября. Матч пройдет на стадионе «Фриули» в Удине (Италия), начало — в 21.45 по московскому времени.
Игру Италия — Израиль в прямом эфире будет транслировать онлайн-платформа «Okko Спорт».
Отслеживать ключевые события игры Италия — Израиль можно в матч-центре сайта «СЭ».
Италия и Израиль в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Норвегией, Эстонией и Молдавией. Итальянцы набрали 18 очков в 6 матчах и идут первыми в группе, израильтяне в рамках отбора провели 6 матчей и занимают третье место с 9 очками.
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