Россиянин прошел на матч чемпионата мира в Мексике при помощи созданного ИИ билета

Болельщик «Ростова» Родион Балакин рассказал, что ему удалось попасть на стадион во время матча группового турнира чемпионата мира-2026 между сборными Узбекистана и Колумбии при помощи билета, созданного искусственным интеллектом.

Игра прошла 18 июня в Мехико на арене «Ацтека» и завершилась победой колумбийцев со счетом 3:1.

На своей странице в ВК Балакин опубликовал видео с проходом на матч. С помощью созданного ИИ электронного билета он преодолел несколько досмотров. Затем россиянин встретил болельщика из Колумбии, которого выгнали с трибуны из-за файера. Тот отдал Балакину свой электронный пропуск, и болельщик «Ростова» воспользовался уже им на заключительном пункте досмотра. Однако россиянин попал на трибуны только под конец матча.

Чемпионат мира-2026 проходит в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля. В нем впервые в истории принимают участие 48 сборных.