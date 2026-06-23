Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 18:35

Россиянин прошел на матч чемпионата мира в Мексике при помощи созданного ИИ билета

Алина Савинова

Болельщик «Ростова» Родион Балакин рассказал, что ему удалось попасть на стадион во время матча группового турнира чемпионата мира-2026 между сборными Узбекистана и Колумбии при помощи билета, созданного искусственным интеллектом.

Игра прошла 18 июня в Мехико на арене «Ацтека» и завершилась победой колумбийцев со счетом 3:1.

На своей странице в ВК Балакин опубликовал видео с проходом на матч. С помощью созданного ИИ электронного билета он преодолел несколько досмотров. Затем россиянин встретил болельщика из Колумбии, которого выгнали с трибуны из-за файера. Тот отдал Балакину свой электронный пропуск, и болельщик «Ростова» воспользовался уже им на заключительном пункте досмотра. Однако россиянин попал на трибуны только под конец матча.

Чемпионат мира-2026 проходит в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля. В нем впервые в истории принимают участие 48 сборных.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Чемпионат мира по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Португалия — Узбекистан: Роналду, Феликс, Хусанов и Файзуллаев выйдут на поле с первых минут
Дефект формулы ЧМ-2026: Австрии может быть выгодно поражение от Алжира. А ничья точно устроит обоих
Португалия — Узбекистан: смотреть прямую трансляцию матча ЧМ по футболу
Англия — Гана: прямая трансляция матча ЧМ-2026 по футболу, видео онлайн
ФИФА отозвала аккредитацию комментатора ЧМ-2026 Хорхе Веры из-за критики арбитров и руководства
Тренер сборной Франции Дешам — о Мбаппе: «Он способен поднять планку еще выше»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Португалия — Узбекистан: смотреть прямую трансляцию матча ЧМ по футболу

Португалия — Узбекистан: Роналду, Феликс, Хусанов и Файзуллаев выйдут на поле с первых минут

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости