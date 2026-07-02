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Сегодня, 13:30

Португалия — Хорватия, ЧМ по футболу: статистика и история личных встреч

Сборные Португалии и Хорватии встретятся в 1/16 финала ЧМ-2026
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Португалии и Хорватии сыграют в матче 1/16 финала ЧМ-2026 в ночь на пятницу, 3 июля. Игра пройдет на стадионе «БМО Филд» в Торонто, стартовый свисток прозвучит в 2.00 по московскому времени.

За всю историю команды встречались девять раз, шесть побед одержали португальцы, одну — хорваты, две игры завершились вничью. Разница мячей — 17-8 в пользу Португалии. Предыдущая встреча команд состоялась в ноябре 2024 года в Лиге наций и завершилась со счетом 1:1. На чемпионатах мира сборные не встречались.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча 1/16 финала ЧМ-2026. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Португалия — Хорватия можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
03 июля, 02:00. BMO Field (Торонто)
Португалия
Хорватия

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Чемпионат мира по футболу 2026

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