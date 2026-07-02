Испания и Австрия встретятся в 1/16 финала чемпионата мира в четверг, 2 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени. «СЭ» публикует прогноз на матч.

Коэффициент на матч 1/16 финала ЧМ-2026 Испания — Австрия

Аналитики считают «Красную фурию» безоговорочным фаворитом. Победа Испании получила котировку 1.30 (примерно 72% вероятности). Коэффициент на успех Австрии — 10.50 (9%), на ничью — 5.30 (19%).

Мнение экспертов

«Австрия — хорошая команда. Организованная, физически сильная, с характером. Они вышли из непростой группы, сыграли 3:3 с Алжиром, и это тоже показатель: команда не разваливается, борется до конца и умеет забивать. Поэтому простой прогулки для Испании здесь точно не будет.

Но все равно испанцы выше по классу. У них больше качества в середине, вариантов впереди и футболистов, которые могут решить эпизод. Австрия зацепится, может создать проблемы и даже забить, но Испания должна проходить дальше. Думаю, здесь мы увидим минимальную победу испанцев», — цитирует Мостового «Ставка ТВ».

Статистика личных встреч

Испания и Австрия в рамках чемпионата мира по футболу встречались один раз в 1978 году. Тогда в рамках 1-го тура группового этапа Кубка мира победу одержали австрийцы со счетом 2:1.