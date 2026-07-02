В сборной ДР Конго сообщили о смерти отца главного тренера Десабра после поражения от Англии на ЧМ-2026

Главный тренер сборной ДР Конго Себастьен Десабр потерял отца. О его смерти стало известно на пресс-конференции после поражения от сборной Англии (1:2) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Судя по видео, до конца неясно, знал ли Десабр о смерти отца до начала пресс-конференции, но француз выглядел потрясенным.

Пресс-секретарь сказал: «Спасибо. Однако сообщаем вам, что тренер потерял отца, приносим искренние соболезнования». Затем Десабр сделал паузу и ответил «Спасибо», после чего покинул зал.

49-летний специалист вывел сборную ДР Конго на первый чемпионат мира с 1974 года, когда страна еще называлась Заиром.