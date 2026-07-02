США — Босния: судья ошибочно не удалил тренера боснийцев Барбареза

На 80-й минуте матча 1/16 финала ЧМ-2026 США — Босния (2:0) судья Рафаэл Клаус ошибочно не удалил Сергея Барбареза. Видеоассистенты в действия арбитра не вмешались.

В том эпизоде главный тренер боснийцев схватил мяч, вылетевший за боковую линию, и долго держал его в руках, не давая Малику Тиллману выполнить вбрасывание. При этом Барбарез вышел за пределы технической зоны и что-то эмоционально говорил и показывал арбитру.

По правилам игры официальное лицо команды наказывается удалением, если препятствует возобновлению игры соперником, например, удерживает мяч, выбивает его или мешает движению игрока. Также наказание применяется при преднамеренном покидании технической зоны для демонстрации несогласия или возражения в отношении официального лица матча. Барбарез и препятствовал американцу, и бурно демонстрировал несогласие. Но почему-то получил только желтую карточку.