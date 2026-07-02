Каррагер: «Кейн для сборной Англии, как Чарльтон 60 лет назад»

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер поделился мнением об игре форварда Харри Кейна в матче со сборной ДР Конго (2:1) в 1/16 финала ЧМ-2026.

Экс-игрок «Ливерпуля» заявил, что сначала не придал значения словам хавбека Джуда Беллингема о том, что Кейн является лучшим английским игроком в истории.

«Сэр Бобби Чарльтон, чемпиона мира, обладатель Кубка европейских чемпионов и «Золотого мяча», на протяжении шести десятилетий не имел себе равных. Невозможно представить, чтобы кто-либо из нынешних игроков сборной Англии приблизился к нему. До сих пор. Чем больше я размышлял над словами Беллингема, тем больше приходил к выводу, что в его словах есть доля правды», — цитирует Каррагера The Telegraph.

Каррагер считает, что разница между Кейном и Чарльтоном заключается в отсутствии поддержки от партнеров по сборной.

«Для нас Кейн в 2026 году — это то же самое, что Чарльтон был для страны 60 лет назад — маяк надежды, который вселял в болельщиков веру в то, что мы наконец-то сможем выиграть крупный турнир. К сожалению, рядом с ним нет Бобби Мура, Гордона Бэнкса или Алана Болла, чтобы воплотить эти мечты в реальность», — сказал он.

Чарльтон вместе со сборной Англии стал чемпионом мира-1966. Форвард забил 49 голов в 106 матчах за национальную команду.