Португалия и Хорватия встретятся в 1/16 финала чемпионата мира в ночь на пятницу, 3 июля.

Комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матча.

«Роналду против Модрича. Кто-то сыграет, скорее всего, последний матч за национальную сборную.

Многие считают, что именно Португалия фаворит этого матча. Но мне очень понравилось выражение Александра Григоряна, который сказал, что Хорватия чемпионы мира по игре в среднем темпе. Вот если Португалия будет играть в среднем темпе, то с этими хорватами, даже несмотря на то, что там сейчас такая каша между молодыми ребятами и суперопытными ребятами, такими как Перишич, Модрич или тот же Ковачич, вот Португалии будет очень сложно. Да, суперский состав, суперобойма, но согласитесь, пока Португалия на этом чемпионате мира, кроме матча с Узбекистаном, который как будто особняком стоит, не впечатляет. Что с Конго, что с Колумбией, португальцев зажимали, не давали разбежаться, не давали играть в свой футбол. И если Хорватия это сделает, то португальцам будет очень сложно. Тем более матч плей-офф, тем более здесь высшая степень давления, ответственности. И посмотрим, как Португалия с этим справится.

У хорватов есть свои плюсы, от них больших свершений и больших подвигов не ждут. Но Хорватия два матча в группе выиграла, да, проиграли англичанам, но два матча-то выиграли. И у Ганы выиграли, которую англичане обыграть не смогли, и выиграли у сборной Панамы. Тяжелейший тоже был матч, но Хорватия умеет терпеть. Умеет терпеть, и вспомните чемпионат мира трех с половиной летней давности, когда Хорватия сняла с пробега Бразилию. Они терпели, терпели весь матч, сыграли вничью 1:1 и в серии пенальти в итоге Бразилию с пробега сняли. Поэтому Португалии будет очень сложно.

Я думаю, что большого количества голов ждать не стоит. Все-таки могут хорваты сыграть не так авантюрно и не так открыто, как они сыграли против сборной Англии. А португальцы вязнут в позиционной атаке, если не играют быстро. И вот если сумеет связать сборная Хорватии своего соперника и не дать разбежаться, то могут быть у португальцев проблемы. Мой прогноз на этот матч — 1-2 гола», — сказал Генич «РБ Спорт».

Букмекеры считают фаворитами португальцев: коэффициент на их выход в 1/8 финала составляет 1.36, на победу хорватов: 3.20.