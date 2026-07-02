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Судейство

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США — Босния: для Балогуна турнир закончен — как накажет ФИФА американца?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фоларин Балогун.
Фото Getty Images

На 64-й минуте матча 1/16 финала ЧМ-2026 США — Босния (2:0) судья Рафаэл Клаус правильно удалил Фоларина Балогуна, который тремя минутами ранее едва не сломал ногу Тарику Мухаремовичу. Американский нападающий совершил серьезное нарушение правил: правой ногой сзади наступил боснийцу на голеностоп, чья нога пошла на излом — поначалу показалось, что все может закончиться для защитника очень печально.

При этом арбитр сам фол не зафиксировал. Он сделал это только после вмешательства видеоассистентов Хуана Сото, Николаса Гальо и Жерома Бризара. А затем, посмотрев повторы на мониторе у поля, объявил: «После просмотра определено: номер 20 сборной США совершил серьезное нарушение правил. Окончательное решение: красная карточка».

В соответствии со статьей 14 дисциплинарного регламента ФИФА футболист, удаленный с такой формулировкой, должен быть дисквалифицирован минимум на два матча. То есть речь может идти и о трех, и о четырех играх. Например, 24 июня дисциплинарный комитет ФИФА очень серьезно наказал катарца Ассима Мадибо, получившего красную карточку на 51-й минуте встречи с Канадой (0:6). Само по себе его нарушение не было чем-то из ряда вон выходящим — он ударил Исмаэля Коне по ноге. Но так получилось, что тот удар привел к перелому. Видимо, потому Мадибо дисквалифицировали на пять матчей. При этом катарцы могли обжаловать такой суровый приговор и попытаться уменьшить срок.

Конечно, Балогуна так не накажут, но отстранение даже на две или три игры фактически будет означать, что турнир для него завершен. Он пропустит как минимум матчи 1/8 финала и четвертьфинала. Вряд ли сборная США пройдет дальше и попадет в четверку лучших команд мира.

Фоларин Балогун забивает первый гол США в&nbsp;матче с&nbsp;Боснией и&nbsp;Герцеговиной.США сняли европейское проклятие. Обыграть Боснию не помешало даже удаление

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