Семин объяснил, почему неудачи топ-сборных на ЧМ-2026 нельзя назвать упадком футбола в Европе

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился с «СЭ» мнением о выступлении европейских сборных на чемпионате мира-2026.

«Вылетели и ничего страшного. Думаю, что один из самых сложных вопросов — акклиматизация. Для европейцев это тяжелый момент. Однако уровень африканских и южноамериканских команд достаточно высок, поэтому нет никаких неожиданных ситуаций. Немцы давно не занимают высокие места на чемпионате мира. Голландцы на чемпионское звание последнее время вообще не претендовали, да и играли против сильных марокканцев. Англичане? Они разве играли против плохой команды? Нет. Нюансы, может быть, и есть, но упадком футбола в Европе это не назвать. Тем более, есть еще Франция и Испания», — сказал Семин «СЭ».

В 1/16 финала Германия проиграла Парагваю (1:1, пен. 3:4), Нидерланды уступили Марокко (1:1, пен. 2:3).

Сборная Англии прошла в 1/8 финала, обыграв ДР Конго 2:1, уступая в счете до 75-й минуты. Франция победила Швецию со счетом 3:0.

Давид Петросян