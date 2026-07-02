Веркаутерен — о победе Бельгии над Сенегалом в 1/16 финала ЧМ-2026: «Великолепный камбэк, сумасшедший матч!»

Бывший спортивный директор Королевской футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу над Сенегалом (3:2 д.в.) в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«Великолепный камбэк после счета 0:2 и после нескольких замен, которые очень помогли, начиная с Лукаку. Также важную роль сыграли два других игрока, вышедших на замену, потому что Де Брюйне и Доку пока еще не в лучшей форме. Но Бельгия показала, что мы способны проявить психологическую стойкость и переломить ход матча, даже уступая 0:2. Это очень важно. Сумасшедший матч! Интрига держалась до последней минуты», — сказал Веркаутерен «СЭ».

В 1/8 финала сборная Бельгии сыграет с США. Матч состоится в американском Сиэтле в ночь с 6 на 7 июля и начнется в 03.00 по московскому времени.