Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 13:00

Экс-футболист сборной Португалии Канейра: «Мартинес не знает, как посадить Роналду на скамейку»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Экс-футболист сборной Португалии Марку Канейра в разговоре с «СЭ» поделился мнением о роли нападающего Криштиану Роналду в команде.

«Думаю, Мартинес не знает, как посадить Роналду на скамейку запасных или выпустить его на поле всего на 20-25 минут. Мне кажется, ему это дается с трудом. Думаю, Роналду снова выйдет в стартовом составе против Хорватии. И я не знаю почему. Для команды это сложно, ведь дело не только в Роналду. На этой позиции, как я уже говорил, нужно обеспечить сильный переход в оборону. Поэтому с ним нам приходится начинать оборону еще в атаке. В то же время мы видели, что соперники легко проходят первую линию прессинга. Сейчас люди критикуют Роналду, Мартинеса, но больше именно Мартинеса, потому что он лидер. И именно он должен руководить командой и решать, что лучше для сборной», — сказал Канейра «СЭ».

Португалия сыграет с Хорватией в 1/16 финала чемпионата мира-2026. Игра пройдет на стадионе «Бимо Филд» в Торонто (Канада) в ночь на 3 июля и начнется в 2.00 мск.

Свои единственные голы на ЧМ-2026 Роналду забил в матче с Узбекистаном (5:0), отметившись дублем.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
03 июля, 02:00. BMO Field (Торонто)
Португалия
Хорватия

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Криштиану Роналду
Марку Канейра
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
Роберто Мартинес

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Португалия — Хорватия, ЧМ по футболу: статистика и история личных встреч
Непомнящий доказал силу соперников сборной России: «В Африке умеют играть в футбол»
Семин объяснил, почему неудачи топ-сборных на ЧМ-2026 нельзя назвать упадком футбола в Европе
Португалия — Хорватия: прогноз, ставка и коэффициенты на матч 1/16 финала ЧМ-2026 по футболу
Не вижу Испанию и Португалию в полуфинале. А от Африки в финал выйдет... Франция. Колонка Александра Плющенко
В сборной ДР Конго сообщили о смерти отца главного тренера Десабра после поражения от Англии на ЧМ-2026
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Семин объяснил, почему неудачи топ-сборных на ЧМ-2026 нельзя назвать упадком футбола в Европе

Валерий Непомнящий: «Африканский футбол — будущее»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости