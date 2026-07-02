Экс-футболист сборной Португалии Канейра: «Мартинес не знает, как посадить Роналду на скамейку»

Экс-футболист сборной Португалии Марку Канейра в разговоре с «СЭ» поделился мнением о роли нападающего Криштиану Роналду в команде.

«Думаю, Мартинес не знает, как посадить Роналду на скамейку запасных или выпустить его на поле всего на 20-25 минут. Мне кажется, ему это дается с трудом. Думаю, Роналду снова выйдет в стартовом составе против Хорватии. И я не знаю почему. Для команды это сложно, ведь дело не только в Роналду. На этой позиции, как я уже говорил, нужно обеспечить сильный переход в оборону. Поэтому с ним нам приходится начинать оборону еще в атаке. В то же время мы видели, что соперники легко проходят первую линию прессинга. Сейчас люди критикуют Роналду, Мартинеса, но больше именно Мартинеса, потому что он лидер. И именно он должен руководить командой и решать, что лучше для сборной», — сказал Канейра «СЭ».

Португалия сыграет с Хорватией в 1/16 финала чемпионата мира-2026. Игра пройдет на стадионе «Бимо Филд» в Торонто (Канада) в ночь на 3 июля и начнется в 2.00 мск.

Свои единственные голы на ЧМ-2026 Роналду забил в матче с Узбекистаном (5:0), отметившись дублем.