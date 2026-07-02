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Сегодня, 13:43

Месси и сборную Аргентины усиленно досматривали в аэропорту перед вылетом на матч ЧМ

Руслан Минаев

Сборная Аргентины и капитан команды Лионель Месси столкнулись с усиленным досмотром в аэропорту перед входом в самолет, который должен был отправиться в Майами, сообщил журналист Джош Чавис на своей странице в соцсети X.

Удлиненная процедура досмотра не повлияла на настроение аргентинцев — игроки смеялись во время проверки на металлодетекторе.

В 1/16 финала сборная Аргентины в ночь на 4 июля по московскому времени сыграет в Майами-Гарденс против сборной Кабо-Верде.

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Чемпионат мира проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля.

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Лионель Месси
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