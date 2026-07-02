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Сегодня, 09:45

Нани: «Роналду будет забивать голы до конца ЧМ-2026»

Руслан Минаев

Бывший нападающий сборной Португалии Нани считает, что Криштиану Роналду будет приносить пользу национальной команде в матчах плей-офф ЧМ-2026.

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«Всем следует максимально постараться наладить контакт с Криштиану. Поверьте, он будет забивать голы до конца турнира. Большинство хотят, чтобы он играл, а некоторые не хотят, потому что считают, что команда теряет энергию и возможность прессинговать с большей отдачей.

Но мы не должны забывать, что он способен решить исход игры. Криштиану отвлекает внимание защитников. Очевидно, что ему нужно адаптировать свою игру к системе, которую создает тренер, и чтобы все понимали его движения. Если я бегу и забираю за собой двух игроков, это не имеет значения, если никто не бежит на свободное пространство», — сказал Нани.

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Португалия сыграет с Хорватией в 1/16 финала. Игра пройдет в ночь на 3 июля и начнется в 2.00 мск.

Свои единственные голы на ЧМ-2026 форвард забил в матче с Узбекистаном (5:0), отметившись дублем.

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Криштиану Роналду
Луиш Нани (Нани)
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