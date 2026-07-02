Кейсуке Хонда предложил себя на пост главного тренера сборной Японии

Бывший полузащитник сборной Японии Кейсуке Хонда заявил, что готов возглавить национальную команду после вылета с ЧМ-2026.

Япония проиграла Бразилии в 1/16 финала со счетом 1:2.

«Я знаю, это вызовет споры, но я все равно это скажу. Я видел новости о том, что Мориясу предложили продление контракта на один год, но если это всего лишь временное решение, потому что они не могут найти подходящего преемника, то дайте мне шанс на год. Если мы проиграем Кубок Азии, можете меня уволить без вопросов. Я готов к вызову», — написал экс-хавбек ЦСКА в соцсети.

Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу занимает свой пост с 2018 года.

40-летний Хонда возглавлял сборную Камбоджи с 2018 по 2023 год. В апреле стало известно, что он продолжит игровую карьеру в сингапурском клубе «Альбирекс Ниигата Сингапур».