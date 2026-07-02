Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 09:18

Кейсуке Хонда предложил себя на пост главного тренера сборной Японии

Руслан Минаев

Бывший полузащитник сборной Японии Кейсуке Хонда заявил, что готов возглавить национальную команду после вылета с ЧМ-2026.

Япония проиграла Бразилии в 1/16 финала со счетом 1:2.

«Я знаю, это вызовет споры, но я все равно это скажу. Я видел новости о том, что Мориясу предложили продление контракта на один год, но если это всего лишь временное решение, потому что они не могут найти подходящего преемника, то дайте мне шанс на год. Если мы проиграем Кубок Азии, можете меня уволить без вопросов. Я готов к вызову», — написал экс-хавбек ЦСКА в соцсети.

Япония проиграла Бразилии (1:2) в&nbsp;матче 1/16 финала ЧМ-2026 29&nbsp;июня.Чего не хватило Японии для сенсации: она выдала оборонительный мастер-класс, но сама дала Бразилии победить

Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу занимает свой пост с 2018 года.

40-летний Хонда возглавлял сборную Камбоджи с 2018 по 2023 год. В апреле стало известно, что он продолжит игровую карьеру в сингапурском клубе «Альбирекс Ниигата Сингапур».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Кейсуке Хонда
Чемпионат мира по футболу
Сборная Японии по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Каррагер: «Кейн для сборной Англии, как Чарльтон 60 лет назад»
«Промес говорил, что придем в «Спартак» вместе: я — тренером, он и Зиеш — игроками». Интервью Абаскаля
Экс-хавбек сборной США Джонс — об удалении Балогуна: «Если это красная карточка, то почему не удалили Месси?»
Невероятный камбэк Бельгии, спаситель Кейн и триумф США: главное за ночь 2 июля на ЧМ-2026
Колашинац: «Босния покидает ЧМ-2026 с высоко поднятой головой, но сейчас внутри только опустошение»
Рангник: «Задача сборной Австрии — сделать так, чтобы у Ямаля было как можно меньше мяча»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Экс-хавбек сборной США Джонс — об удалении Балогуна: «Если это красная карточка, то почему не удалили Месси?»

Каррагер: «Кейн для сборной Англии, как Чарльтон 60 лет назад»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости