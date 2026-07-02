Испания и Австрия сыграют в матче 1/16 финала ЧМ-2026 2 июля

Испания и Австрия сыграют в матче 1/16 финала ЧМ-2026 в четверг, 2 июля. Игра пройдет на стадионе «Соу-Фай» в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Начало — в 22.00 по московскому времени. Матч Испании и Австрии можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

02 июля, 22:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Испания — Австрия можно в матч-центре на нашем сайте.

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Сборная Испании набрала 7 очков и заняла первое место в группе H. Испанцы сыграли вничью с Кабо-Верде (0:0), победили Саудовскую Аравию (4:0) и Уругвай (1:0).

Сборная Австрии набрала 4 очка и заняла второе место в группе J. Австрийцы победили Иорданию (3:1), проиграли Аргентине (2:0) и сыграли вничью с Алжиром (3:3).