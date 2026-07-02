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Сегодня, 08:45

Экс-хавбек сборной США Джонс — об удалении Балогуна: «Если это красная карточка, то почему не удалили Месси?»

Руслан Минаев

Бывший полузащитник сборной США Джермейн Джонс удивлен удалением форварда Фоларина Балогуна в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Боснии и Герцеговины (2:0).

24-летний американец был удален на 64-й минуте встречи при счете 1:0 за наступ на голеностоп Тарика Мухаремовича.

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«На мой взгляд, это не красная карточка. Да, в большинстве случаев это чистое удаление, когда ты идешь на соперника и попадаешь ему по голеностопу. Но в этой ситуации Балогун пытался сделать шаг и найти способ избежать столкновения с боснийским игроком. Но он действительно наступает ему на ногу.

И если посмотреть эпизод в замедленном повторе, если посмотреть скриншот, то все в этом эпизоде выглядит плохо. Но если красную карточку дали здесь, то почему ее не показали Лионелю Месси [в матче с Алжиром]», — цитирует Джонса ESPN.

Лионель Месси, Аисса Манди и&nbsp;Шимон Марчиняк.Месси и судьи: удалить нельзя, помиловать

В 1/8 финала сборная США сыграет против Бельгии, которая победила Сенегал (3:2 д.в.). Матч состоится в американском Сиэтле в ночь с 6 на 7 июля и начнется в 03.00 по московскому времени.

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