Сборная Эквадора и сборная Бразилии сыграют в 15-м туре отборочного турнира чемпионата мира в ночь на пятницу, 6 июня. Матч пройдет на стадионе «Монументаль Исидро Ромеро Карбо» в Гуякиле (Эквадор) и начнется в 02.00 по московскому времени.

Трансляцию матча в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru. Также встречи из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала, при условии подписки на стриминговый сервис).

Ключевые события игры Эквадор — Бразилия можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир.

06 июня 2025, 02:00. Олимпико Атауальпа (Кито)

После 14 туров отборочного турнира ЧМ-2026 в Южной Америке Эквадор с 23 очками идет на втором месте, Бразилия с 21 очком — на четвертой строчке.