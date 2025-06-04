Эквадор — Бразилия: время начала и где смотреть трансляцию матча отбора ЧМ-2026
Эквадор и Бразилия сыграют в отборочном турнире чемпионата мира-2026
Сборная Эквадора и сборная Бразилии сыграют в 15-м туре отборочного турнира чемпионата мира в ночь на пятницу, 6 июня. Матч пройдет на стадионе «Монументаль Исидро Ромеро Карбо» в Гуякиле (Эквадор) и начнется в 02.00 по московскому времени.
Трансляцию матча в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru. Также встречи из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала, при условии подписки на стриминговый сервис).
Ключевые события игры Эквадор — Бразилия можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».
После 14 туров отборочного турнира ЧМ-2026 в Южной Америке Эквадор с 23 очками идет на втором месте, Бразилия с 21 очком — на четвертой строчке.
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