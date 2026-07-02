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Сегодня, 13:10

Валерий Непомнящий: «Африканский футбол — будущее»

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий поделился с «СЭ» мнением о выступлении африканских сборных на чемпионате мира-2026.

«Подъем африканского футбола обусловлен фактором времени. Если в 90-х себя показывала одна команда, то сейчас их число увеличилось. Африканский футбол не заслуживает недостатка внимания. Вокруг футбола там не очень хорошая обстановка, но со временем она улучшается. Африканский футбол — будущее. Ментально они давно готовы выходить на передовые роли. Я считаю, что африканская сборная когда-нибудь сможет стать чемпионом мира. Какой-то из команд северной Африки это удастся. На этом турнире они доказывают свою мощь», — сказал Непомнящий «СЭ».

В чемпионате мира-2026 принимают участие 10 африканских сборных: Алжир, Кабо-Верде, ДР Конго, Египет, Гана, Кот-д'Ивуар, Марокко, Сенегал, ЮАР и Тунис. Девять из них прошли в 1/16 финала. Единственной африканской сборной, которая покинула турнир после группового этапа, стал Тунис.

На двух прошлых чемпионатах мира в плей-офф прошли лишь две африканские сборные.

Давид Петросян

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Валерий Непомнящий

Чемпионат мира по футболу 2026

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