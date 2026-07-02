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Сегодня, 11:30

Экс-футболист сборной Португалии Канейра считает, что команде будет очень тяжело обыграть Хорватию

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший футболист сборной Португалии Марку Канейра в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча против Хорватии в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«После трех матчей группы, мне кажется, мы так и не стали играть лучше. Поэтому, я думаю, что нам придется нелегко, ведь Хорватия — опытная команда, и, на мой взгляд, это конец эпохи многих их игроков. И, я думаю, что они сделают все возможное, чтобы победить Португалию. Так что, по-моему, будет очень тяжело», — сказал Канейра «СЭ».

Игра пройдет на стадионе «Бимо Филд» в Торонто (Канада) в ночь на 3 июля и начнется в 2.00 мск.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
03 июля, 02:00. BMO Field (Торонто)
Португалия
Хорватия

Португалия набрала 5 очков и заняла второе место в группе К. Португальцы сыграли вничью с ДР Конго (1:1) и Колумбией (0:0) и победили Узбекистан (5:0).

Хорватия набрала 6 очков и заняла второе место в группе L. Хорваты проиграли Англии (2:4), победили Панаму (1:0) и Гану (2:1).

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