Сборные Португалии и Хорватии сыграют в 1/16 финала чемпионата мира 3 июля

Сборные Португалии и Хорватии сыграют в 1/16 финала чемпионата мира по футболу-2026 в ночь со 2 на 3 июля. Матч пройдет на стадионе «Бимо Филд» в Торонто (Канада). Стартовый свисток прозвучит в 02.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Португалия — Хорватия можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

03 июля, 02:00. BMO Field (Торонто)

Португалия набрала 5 очков и заняла второе место в группе К. Португальцы сыграли вничью с ДР Конго (1:1) и Колумбией (0:0), победили Узбекистан (5:0).

Хорватия набрала 6 очков и заняла второе место в группе L. Хорваты проиграли Англии (2:4), победили Панаму (1:0) и Гану (2:1).