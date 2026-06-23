Сборные Панамы и Хорватии сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на среду, 24 июня. Игра состоится на стадионе «Бимо Филд» в Торонто (Канада). Стартовый свисток прозвучит в 02.00 по московскому времени. Матч Панама — Хорватия можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. Группа L.

24 июня, 02:00. BMO Field (Торонто)

Панама стартовала на чемпионате мира с поражения от Ганы со счетом 0:1. Хорватия в 1-м туре уступила Англии — 2:4. Команды выступают в группе L, где также играют сборные Англии и Ганы.

ЧМ-2026 пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике. Впервые в турнире примут участие 48 сборных вместо 32.

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

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