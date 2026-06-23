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Сегодня, 19:05

The Times: ФИФА хочет изменить правило жеребьевки перед серией пенальти до старта плей-офф ЧМ-2026

Алина Савинова

Международная федерация футбола (ФИФА) обратилась в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) с просьбой упростить процедуру жеребьевки перед послематчевыми пенальти до начала плей-офф чемпионата мира-2026, сообщает The Times.

Как отмечает источник, предлагается оставить одно подбрасывание монеты вместо двух: победитель жребия выбирает, бить первым или выбрать ворота. Проигравший получает оставшийся вариант.

В финале Лиги чемпионов-2025/26, где регламен предполагал два отдельных жребия, «Арсенал» проиграл оба подбрасывания. Решающий матч завершился победой «ПСЖ» в серии пенальти — 1:1, 4:3.

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