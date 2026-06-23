Португалия — Узбекистан: Роналду, Феликс, Хусанов и Файзуллаев выйдут на поле с первых минут

Сборные Португалии и Узбекистана объявили составы на матч 2-го тура группы K чемпионата мира по футболу-2026.

Португалия: Д. Кошта, Канселу, Диаш, Вейга, Мендеш, Витинья, Фернандеш, Ж. Невеш, Нету, Феликс, Роналду.

Запасные: Са, Силва, Семеду, Араужо, Далот, Инасиу, С. Кошта, Нунес, Силва, Р. Невеш, Рамуш, Тринкан, Леау, Гедеш, Консейсау.

Узбекистан: Нематов, Хусанов, Ашурматов, Насруллаев, Абдуллаев, Каримов, Шукуров, Хамробеков, Ганиев, Файзуллаев, Шомуродов.

Запасные: Юсупов, Эргашев, Алижонов, Эшмуродов, Улмасалиев, Урозов, Мозговой, Искандеров, Жиянов, Урунов, Хамдамов, Эсанов, Амонов, Сергеев.

Сборная Португалии делит второе место в группе K с ДР Конго, обе команды набрали по 1 очку. Узбекистан идет на последней, четвертой строчке, команда еще не набрала ни одного очка на ЧМ-2026.

Матч Португалия — Узбекистан пройдет во вторник, 23 июня на «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США). Начало игры — в 20.00 (мск).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Португалия — Узбекистан.