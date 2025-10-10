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10 октября 2025, 00:08

Арнаутович стал лучшим бомбардиром в истории сборной Австрии

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович забил 4 гола в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Сан-Марино (10:0).

Теперь у 36-летнего форварда 45 голов в 126 матчах за национальную команду. Он вышел на первое место в списке лучших бомбардиров сборной Австрии, опередив Тони Польстера, который забил 44 гола в период с 1982 по 2000 год.

Арнаутович является единственным действующим футболистом в первой десятке лучших бомбардиров в истории своей национальной команды. Также он является лидером по количеству сыгранных матчей.

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