Олисе лидирует по продажам футболок среди игроков сборной Франции на ЧМ-2026

Нападающий сборной Франции Майкл Олисе лидирует по количеству проданных футболок среди игроков национальной команды на чемпионате мира-2026, сообщает Le Parisien.

По информации источника, спрос на экипировку с фамилией футболиста резко вырос на фоне его результативной игры на турнире. Ретейлеры не справляются с объемом заказов, из-за чего болельщики столкнулись с дефицитом товара в официальных точках продаж.

В 1/8 плей-офф чемпионата мира французы сыграют против сборной Парагвая. Игра пройдет 5 июля в Филадельфии и начнется в 00.00 по московскому времени.

24-летний Олисе выходил в стартовом составе во всех 4 матчах сборной Франции на турнире. На его счету 5 результативных передач.