Суперкомпьютер Opta увеличил шансы Франции на победу в чемпионате мира

Суперкомпьютер Opta по-прежнему считает сборную Франции главным претендентом на победу в чемпионате мира-2026.

Перед 1/8 финала программа оценивает вероятность победы французов в 28,89%. При этом после завершения группового турнира она составляла 18,66%.

Второе место в рейтинге занимает Аргентина (16,32%), третье — Испания (12,96%). После 1/16 финала шансы аргентинцев увеличились (ранее — 16,26%), а вероятность завоевания титула испанцами снизилась (13,47%).

В десятку главных претендентов на победу также входят Бразилия (9,11%), Англия (8,14%), Португалия (5%), Колумбия (3,38%), Марокко (3,21%), Норвегия (2,86%) и Мексика (2,68%).

1/8 финала чемпионата мира стартует в субботу, 4 июля. Франция на этом этапе сыграет против Парагвая 5 июля.