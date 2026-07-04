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Сегодня, 15:55

Ещенко: «Я в 37 играл, так что Роналду и Месси возраст не помеха!»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко ответил на вопрос «СЭ» о просмотре чемпионата мира-2026.

— Я бывший футболист, смотри матчи, но не всегда получается из-за работы. Радует Месси, радует Криштиану Роналду, радует и Модрич. Ещенко в 37 лет тоже играл! Так что возраст не помеха!

— Этот чемпионат мира может стать последним для Роналду.

— На Евро еще попылит, а на чемпионат мира вряд ли поедет. Через четыре года ему уже 45. Будет помогать со скамейки.

— Можно ли говорить, что Месси теперь более великий игрок, чем Роналду, за счет большего количества голов на чемпионатах мира?

— Месси забивает в каждой игре, показывает свой уровень. Топ-игрок. Тут не поспоришь. Думаю, все с этим согласятся.

— Такую Германию могла бы возить нынешняя сборная России?

— Может быть, Нагельсман перемудрил. Германия должна играть в свой футбол, как Аргентина, Англия. Наша сборная — со временем будем смотреть, как будет. Сейчас допустили нашу сборную до 15 лет. Дай бог, — сказал Ещенко на встрече с болельщиками, организованной FONBET.

Чемпионат мира по футболу 2026 года стартовал 11 июня и проходит в США, Канаде и Мексике. Впервые в турнире приняли участие 48 сборных.

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Андрей Ещенко
Криштиану Роналду
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Чемпионат мира по футболу 2026

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